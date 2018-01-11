На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 5,5

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг неподалеку от границы Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 06.59 по времени UTC (09.59 мск) в 136 километрах к востоку от столицы Ирака Багдада и в 60 километрах к западу от иранского города Илам. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров, сообщили в EMSC.

В то же время Сейсмологический центр Ирана сообщает о землетрясении магнитудой 5,6, уточняя, что произошло оно на границе двух иранских провинций — Керманшах и Илам. Очаг землетрясения, по данным иранских сейсмологов, залегал на глубине 8 километров. Ближайшим к эпицентру землетрясения населенным пунктом был город Сумар, расположенный у границы с Ираком — землетрясение произошло в 13 километрах от города.

Как сообщает иракский курдский телеканал Rudaw, землетрясение ощущалась в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль, а также в большинстве городов на территории Ирака.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.