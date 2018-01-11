Порошенко обсудил планы на год с представителями Киева в контактной группе

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что провел встречу с представителями Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и ее рабочих подгруппах, обсудил с ними результаты работы в 2017 году и определили приоритеты на 2018 год.

"С представителями Украины в трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе и ее рабочих подгруппах обсудили результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определили приоритеты и задачи на 2018 год", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в среду вечером.