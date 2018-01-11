Поселок под Горловкой обесточен из-за обстрела силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Около 5 тысяч абонентов обесточены на севере подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки из-за обстрела со стороны украинских силовиков, повреждены два дома, сообщил в четверг РИА Новости исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Ночью был обстрел поселка Гольмовский (на северной окраине Горловки — ред.), было порядка 19 "приходов" (попаданий боеприпасов — ред.), пострадали два дома, гаражи, сараи. Поселок полностью обесточен, это около 5 тысяч абонентов, были остановлены четыре котельные. Их к 03.00 запустили на дизель-генераторах", — сказал Приходько.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.