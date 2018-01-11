МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с круизного лайнера Norwegian Breakaway, попавшего в сильнейший шторм. Запись опубликована на YouTube.

В ролике, снятом и смонтированном одним из пассажиров, видны огромные волны за бортом, ветер с метелью, затопленные коридоры корабля, а также последствия удара стихии.

Как сообщает Mashable, Norwegian Breakaway вышел в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамы 27 декабря. На обратном пути он попал под циклон-бомбу — стихийное явление, когда шторм значительно усиливается в течение 24 часов из-за резкого снижения атмосферного давления. По данным издания, циклон можно было обойти, но капитан настоял на неизменности курса.

Судно вернулось в Нью-Йорк 5 января без серьезных инцидентов.