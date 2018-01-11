ВСУ 13 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, сообщили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (56)

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, заявили журналистам в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"За прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов", — сказал представитель оперативного командования.

По его словам, по территории республики украинские силовики вели огонь из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.