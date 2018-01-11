МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Великобритании отказали правительству Эквадора в предоставлении дипломатического статуса основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, скрывающемуся в эквадорском посольстве в Лондоне, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя британского МИД.

"Правительство Эквадора недавно запросило дипломатический статус для господина Ассанжа здесь, в Великобритании. Великобритания не одобрила этот запрос. Мы также не проводим переговоры с Эквадором по этому вопросу", — заявил официальный представитель британского МИД.

По его словам, властям Эквадора "известно, что решение вопроса для Джулиана Ассанжа возможно, если он покинет посольство", чтобы предстать перед правосудием.

Ранее сообщалось, что Ассанжу выдано эквадорское удостоверение личности.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

Ранее глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что Эквадор продолжит оказывать защиту Ассанжу, однако намерен искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.