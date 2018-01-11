В Астане из-за непогоды закрыли аэропорт

АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Аэропорт Астаны в четверг утром закрыли из-за плохих погодных условий, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) на своей странице в Facebook.

"Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13.00 (10.00 мск) по времени Астаны", — говорится в сообщении.

Позже пресс-служба КГА уточнила, что из-за сохраняющихся неблагоприятных метеоусловий аэропорт будет закрыт предварительно до 15.00 (12.00 мск).

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.

В Астане с утра в четверг идет обильный снегопад, сопровождающийся сильным порывистым ветром, на дорогах плохая видимость. В школах отменены занятия учащихся 1-11 классов первой смены.