В Астане из-за непогоды закрыли аэропорт

АЛМА-АТА, 11 сен – РИА Новости. Аэропорт Астаны в четверг утром закрыли из-за плохих погодных условий, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) на своей странице в Facebook.
Позже пресс-служба КГА уточнила, что из-за сохраняющихся неблагоприятных метеоусловий аэропорт будет закрыт предварительно до 15.00 (12.00 мск).
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию по своим рейсам в колл-центрах авиакомпаний.
В Астане с утра в четверг идет обильный снегопад, сопровождающийся сильным порывистым ветром, на дорогах плохая видимость. В школах отменены занятия учащихся 1-11 классов первой смены.