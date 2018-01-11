Пентагон уличили в искажении информации о подлодках нового поколения

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Счетная палата США постановила, что Пентагон недооценил риски, связанные с технологиями, которые использованы в новейших подлодках класса "Колумбия". Военное ведомство отвергает заявления аудиторов, пишет Warrior Maven.

Как отмечается, Счетная палата выпустила доклад, в котором сомневается в заявленных оборонным ведомством технических характеристиках подлодок класса "Колумбия", а также в стоимости их производства и в сроках взятия их на вооружение. В частности, ведомство сомневается, что новая разработка "достаточно созрела" технологически и сможет отвечать стандартам научно-технического прогресса.

"На данный момент не известно, будут ли они (подлодки. — Прим.ред.) работать по плану, задержаны (в производстве. — Прим.ред.) или стоить больше ожидаемого", — говорится в документе.

В Пентагоне ответили на претензии аудиторского ведомства, заявив, что ВМС держит под контролем ситуацию с затратами на программу "Колумбия", график ее исполнения и характеристики подлодок, включая риски, связанные с их устройством.

"Программа подлодок класса "Колумбия" способна проявить необходимые технические возможности по доступной цене в сроки, отвечающие стратегическим требованиям", — заявил представитель Командования морских систем ВМС США Уильям Коуч.

Подводные лодки класса "Колумбия" станут заменой подлодкам класса "Огайо". Согласно заявленным характеристикам, их длина составит порядка 170 метров. Также подводные судна смогут размещать 16 трехступенчатых баллистических ракет "Трайдент II" в вертикальных шахтах типа длиной 13,4 метра. Всего США намерены построить 12 лодок этого класса, первую лодку планируется произвести к 2028 году. Суда встанут на вооружение в 40-х годах и прослужат, по планам, до 80-х.