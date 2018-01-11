ТОКИО, 11 янв — РИА Новости. Япония будет использовать новую систему перехвата ракет на двух новых эсминцах, оснащенных информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), которые поступят на вооружение в 2019-2020 годах, сообщила в четверг со ссылкой на многочисленные правительственные источники газета "Иомиури".
Сейчас Япония располагает четырьмя кораблями с системой "Иджис" (Aegis), оснащенными ракетами заатмосферного перехвата ракет SM-3. Каждая установка рассчитана максимально на восемь залпов. Этого может оказаться недостаточно при массированной ракетной атаке со стороны КНДР, пишет издание. Обмен данными радаров наведения позволит использовать данные, полученные эсминцем с "Иджис" (Aegis), дислоцированным в Японском море ближе к точке пуска ракет КНДР, системой перехвата другого корабля, расположенного в Тихом океане. Его радары самостоятельно не смогут сориентировать свою систему наведения на выпущенную с Корейского полуострова ракету. Таким образом, новая система обмена данными наведения позволит использовать для уничтожения ракет систему "Иджис" (Aegis) на удаленных кораблях.
Противоракетную оборону Японии планируется усилить и за счет оснащения систем "Иджис" (Aegis) новым типом ракет SM3 Block2A, дальность поражения которых почти в три раза выше состоящих на вооружении SM3 и составляет 2000 километров.