Четыре венесуэльца утонули при попытке добраться до острова Кюрасао

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Четыре гражданина Венесуэлы погибли в среду, пытаясь добраться на небольшом судне до берега острова Кюрасао, принадлежащего Нидерландам.

По данным портал Nacional , речь идет о двух мужчинах и двух женщинах. Их тела были найдены рядом с Кюрасао вместе с обломками лодки.

На прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Это было сделано для борьбы с контрабандой и недопущения вывоза товаров из Венесуэлы.

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что сообщение не будет возобновлено до тех пор, пока не состоится встреча на высоком уровне с властями островов для выработки плана борьбы с торговой мафией и контрабандой венесуэльской продукции.