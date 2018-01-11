Совбез ООН отметил возможность снижения напряженности вокруг КНДР

ООН, 11 янв — РИА Новости. В Совете безопасности ООН отметили возможность снижения напряжённости на Корейском полуострове и дальнейшей денуклеаризации, заявил журналистам председатель Совета Безопасности ООН в текущем месяце, постпред Казахстана Кайрат Умаров.

"Члены Совета безопасности приветствовали последние шаги и контакты между КНДР и Республикой Кореей. Члены Совета безопасности отметили, что такой предварительный диалог между двумя корейскими государствами может открыть возможности для укрепления доверия на Корейском полуострове, снизить напряженность и привести к денуклеаризации", — сказал Умаров журналистам после консультаций СБ ООН.

В минувший понедельник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе, по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.