У берегов Китая на нефтяном танкере произошел взрыв

Трансляция новости на канале CCTV про пожар на панамском танкере, столкнувшемся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море. Архивное фото

Трансляция новости на канале CCTV про пожар на панамском танкере, столкнувшемся с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море. Архивное фото

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошёл взрыв, сообщает в четверг министерство транспорта КНР.

"В связи с тем, что 10 января в 13.35 на танкере SANCHI произошёл взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов", — говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата, создаёт потенциальную угрозу для экологии.

Днём ранее инженер высшей категории аварийно-технического центра реагирования на разлив топлива управления по безопасности на море города Яньтай Чжао Жусян в опубликованном заявлении минтранса отметил, что газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу. Кроме того, как сообщил эксперт, газовый конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести ущерб его здоровью.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены. КНР направила на место происшествия спасательные корабли и суда для ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".