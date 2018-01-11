У берегов Китая на нефтяном танкере произошел взрыв

ПЕКИН, 11 янв — РИА Новости. На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошёл взрыв, сообщает в четверг министерство транспорта КНР.
Взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата, создаёт потенциальную угрозу для экологии.
Днём ранее инженер высшей категории аварийно-технического центра реагирования на разлив топлива управления по безопасности на море города Яньтай Чжао Жусян в опубликованном заявлении минтранса отметил, что газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу. Кроме того, как сообщил эксперт, газовый конденсат после горения распадается на ядовитые пары, которые могут попасть в организм человека и нанести ущерб его здоровью.
На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были благополучно спасены. КНР направила на место происшествия спасательные корабли и суда для ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".