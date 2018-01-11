Посольство России раскритиковало политику США в отношении российских СМИ

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. США давят на российские СМИ, отзывают визы, выдворяют журналистов, пытаются склонить к сотрудничеству со спецслужбами, РФ последовательно выступает против ограничения свободы прессы, говорится в заявлении посольства России в США

"Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", — заявили в российском представительстве.