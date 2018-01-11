Украинский врач отправился в тюрьму за смертельную инъекцию зятю

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным 60-летнего онколога в умышленном убийстве своего зятя и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что дочь врача с мужем находились в конфликте и собирались расстаться. Также ухудшились и отношения между тестем и зятем.

В феврале 2015 года врач пришел в пустую квартиру, где жили его дочь с мужем и ребенком. Он переоделся в старую неприметную одежду и стал поджидать возвращения зятя из гаража. Когда тот вышел из машины, врач вколол ему в правое бедро иглу с медицинским препаратом.

Пострадавший успел позвонить брату и сообщить о нападении, после чего скончался. Затем врач, убедившись, что его зять не имеет признаков жизни, перетащил тело в безлюдное и плохо освещенное место, чтобы его не сразу смогли заметить.

Сообщается, что онколог не признал свою вину в убийстве.