Трамп разыгрывает в лотерею билеты на празднование годовщины инаугурации

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устроил в среду лотерею, призом в которой будет участие в ужине с президентом США в честь годовщины его инаугурации.

"Присоединяйтесь ко мне за ужином с моими друзьями и семьей в честь первой годовщины нашей исторической инаугурации", — написал Трамп в SMS-рассылке сторонникам. На сайте Трампа поясняется, что двое "замечательных американцев" получат приглашение на вечеринку в Палм-Бич, штат Флорида, где у Трампа есть собственная вилла-дворец.

Чтобы принять участие в лотерее, нужно пожертвовать деньги на политическую деятельность президента. Минимальное пожертвование составляет три доллара. По закону максимальная сумма пожертвований кандидату для физических лиц составляет 2,7 тысячи долларов. Жертвовать средства политикам США по закону разрешается только американским гражданам.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года.