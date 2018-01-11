В Калифорнии число жертв оползней достигло 17 человек

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Число погибших в результате ливневых дождей и оползней в Калифорнии увеличилось до 17 человек, заявил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

"Мы с сожалением сообщаем, что число погибших в настоящее время увеличилось до 17 человек – останки еще двух жертв были извлечены сегодня", — заявил шериф в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBС.

Отмечается, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести. В результате непогоды было уничтожено около 100 жилых домов.

Ранее американские метеорологи предупредили о дождях, надвигающихся на Калифорнию, которая только недавно была охвачена мощными пожарами. Сообщалось, что "ожоговые шрамы" поспособствуют ливневым паводкам, оползням и селям. В связи с этим около 21 тысячи жителей Южной Калифорнии были эвакуированы.