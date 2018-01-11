Советник Трампа пытается спасти ядерную сделку с Ираном, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер убеждает ключевых сенаторов разработать формулировки, которые помогли бы сохранить ядерную сделку с Ираном, пишет издание Daily Beast со ссылкой на источники.

По его данным, Макмастер уговаривает Боба Коркера и Бена Кардина из сенатского комитета по международным делам сформулировать законодательство таким образом, чтобы дать президенту США Дональду Трампу возможность не отказываться от договоренностей с Тегераном.

Трамп должен до 13 января определиться, продлевать ли в очередной раз режим снятия санкций с Ирана в обмен на соблюдение договоренностей.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Госдепартамент считает, что США невыгодно выходить из соглашения, но можно попытаться "исправить" его, прописав дополнительные условия для Ирана задним числом в законе США. В Иране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения со стороны США.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.