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Полк "Азов" подчистил свидетельства получения им американского оружия

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (98)
03:1811.01.2018
(обновлено: 04:00 11.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБойцы Азова принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фотоБойцы Азова принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пресс-служба националистического полка "Азов" нацгвардии Украины удалила со своего сайта сообщение, в котором рассказывалось о получении подразделением американских гранатометов PSRL-1.

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Европейская" Украина: нацисты вместо закона
"В национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка "Азов" гранатометов PSRL", — отмечает в четверг украинское информагентство УНИАН, обратившее внимание на исчезновение материала.

Статья, опубликованная 22 июля 2017 года, была озаглавлена "Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ". В настоящее время на сайте ее нет, однако, как удалось убедиться РИА Новости, материал ("снимок страницы по состоянию на 8 января 2018") пока остается в кеше Google.

"20 июля 3-й ротой 2-го БОПа полка "Азов" была осуществлена пристрелка недавно полученных гранатометов PSRL-1", — говорится в удаленной публикации. Статья, судя по ее сохраненной копии, была проиллюстрирована тремя фотографиями бойцов с гранатометом в поле, облаченных в форму с характерной символикой "Азова".

Военнослужащие, как сообщалось, оценили стрельбы на "отлично". "Преимуществом новых гранатометов является то, что их прицельная дальность довольно велика. К тому же есть возможность для оснащения любыми прицелами, включая ночными и тепловизионными", — отмечалось в статье. "Самым главным минусом" назвали скорость нагрева.

Американский противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW. Архивное фото
CC BY 2.0 / The National Guard / New Jersey National Guard
США не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы TOW
Как сообщало в августе прошлого года агентство Sputnik со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова, Украина покупает американское летальное оружие у частных компаний. В первой партии ВСУ получили 12,8-миллиметровые снайперские винтовки Barrett M82 и M107. Также, по его словам, на вооружение украинских войск в апреле поступили 100 гранатометов PSRL-1, приобретенных в апреле 2017 года у американской компании AirTronic.

Бутусов считает, что эти поставки являются "символическими". По его словам, регулирующие органы США зафиксировали сделку, но не помешали ей.

Киевские власти на протяжении трех лет пытались добиться поставок летального оружия из Соединенных Штатов. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде униформы, снаряжения и подготовки солдат нацгвардии.

Вместе с тем, в декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет. Россия неоднократно предостерегала от планов поставки Киеву вооружений, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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