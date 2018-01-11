Не рассчитала силы: в Сети высмеяли игру бразильянки в боулинг

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи Сети посмеялись над игрой бразильянки в боулинге. Видео "страйка" выложено на YouTube-канале ViralHog.
"Целься прямо, Дора", — сказал ей голос за кадром.
Однако она переоценила свои силы и направила шар прямо в телевизор, находящийся на внушительной высоте, и разбила его экран.
"Тетя Дориня выбила страйк в телевизоре", — пошутил автор видео.
"Это Бразилия", — написал Nego Do Bordel.
"Надеюсь, она не водит машину", — отметил william dohn.
"Она не знает, куда кидать", — обвинил бразильянку Carlos Ramirez, но девушка заступилась за нее.
"Это не ее вина, просто это шар не знает куда кидаться", — написала Savannah Lorén.