Не рассчитала силы: в Сети высмеяли игру бразильянки в боулинг

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пользователи Сети посмеялись над игрой бразильянки в боулинге. Видео "страйка" выложено на YouTube-канале ViralHog.

Сообщается, что инцидент произошел в бразильском штате Рондония. В ролике женщина, пытается прицелиться в кегли.

"Целься прямо, Дора", — сказал ей голос за кадром.

Однако она переоценила свои силы и направила шар прямо в телевизор, находящийся на внушительной высоте, и разбила его экран.

"Тетя Дориня выбила страйк в телевизоре", — пошутил автор видео.

Пользователи видеохостинга оценили маневр женщины.

"Это Бразилия", — написал Nego Do Bordel.

"Надеюсь, она не водит машину", — отметил william dohn.

"Она не знает, куда кидать", — обвинил бразильянку Carlos Ramirez, но девушка заступилась за нее.

"Это не ее вина, просто это шар не знает куда кидаться", — написала Savannah Lorén.