В США сенатора обвинили в домогательствах, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывшая сотрудница сената американского штата Нью-Йорк Эрика Владимер обвинила члена законодательной палаты штата Джеффри Клейна в сексуальных домогательствах, сообщает газета Huffington Post.

Как рассказала девушка в интервью изданию, в 2015 году, когда она работала в сенате штата, политик насильно ее поцеловал. По ее словам, инцидент произошел около бара, где они праздновали принятие бюджета штата. Владимер подчеркнула, что была ошеломлена таким поступком и не знала, как реагировать. Через месяц после случившегося женщина ушла из сената, проработав там на разных должностях около двух лет.

"Тот факт, что возникла ситуация, когда я стала терять уверенность в себе, которую я с трудом воспитала благодаря присутствию в моей жизни сильных женщин, заставил меня задуматься о том, что это место не для меня", — сказала девушка.

Согласно заявлению юриста политика, он "однозначно" отрицает выдвинутые обвинения.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры политики, шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

В ночь на четверг также стало известно, что журналист Fox News Джеймс Росен, ушедший с работы в декабре прошлого года, покинул телеканал после 18 лет из-за случаев сексуального домогательства по отношению к коллегам. Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на сотрудников телеканала. За "несоответствующее поведение на работе" также был отстранен на 90 дней корреспондент газеты Washington Post Джоэл Ахенбах.