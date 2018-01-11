В США сенатора обвинили в домогательствах, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывшая сотрудница сената американского штата Нью-Йорк Эрика Владимер обвинила члена законодательной палаты штата Джеффри Клейна в сексуальных домогательствах, сообщает газета Huffington Post.
"Тот факт, что возникла ситуация, когда я стала терять уверенность в себе, которую я с трудом воспитала благодаря присутствию в моей жизни сильных женщин, заставил меня задуматься о том, что это место не для меня", — сказала девушка.
Согласно заявлению юриста политика, он "однозначно" отрицает выдвинутые обвинения.
В ночь на четверг также стало известно, что журналист Fox News Джеймс Росен, ушедший с работы в декабре прошлого года, покинул телеканал после 18 лет из-за случаев сексуального домогательства по отношению к коллегам. Об этом сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на сотрудников телеканала. За "несоответствующее поведение на работе" также был отстранен на 90 дней корреспондент газеты Washington Post Джоэл Ахенбах.