В Варшаве аэропорт возобновил работу после аварийной посадки самолета

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Международный аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена возобновил работу после аварийной посадки самолета Bombardier, сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

"Аэропорт снова открыт. Просьба связываться с авиалиниями", — говорится в сообщении аэропорта.

Ранее стало известно, что самолет марки Bombardier аварийно приземлился в аэропорту Варшавы, у него не вышла передняя стойка шасси. На борту лайнера, следовавшего рейсом из Кракова в Варшаву, было 59 пассажиров и четыре члена экипажа. Работа аэропорта была временно приостановлена.