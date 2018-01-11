Нетаньяху назвал вопросом времени поимку убийц раввина-израильтянина

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал вопросом времени поимку палестинцев, убивших на этой неделе раввина-израильтянина на Западном берегу реки Иордан.

В поисках террористов, которые во вторник расстреляли отца шестерых детей, армия и спецслужбы проводят крупную операцию в районе города Наблуса, блокируя арабские села и стягивая туда дополнительные силы.

"Я говорил с главой ШАБАК (антитеррористической Общей службой безопасности — ред.), который доложил мне о тщательном расследовании теракта. У меня нет сомнений в том, что добраться до убийц — это вопрос времени и, надеюсь, недолгого времени", — сказал Нетаньяху, выступая в Иерусалиме на приеме по случаю Нового года.

Он поблагодарил посла США Дэвида Фридмана, который, выражая соболезнования семье убитого израильтянина, обвинил палестинские власти в поощрении терроризма и саботаже ближневосточного мирного процесса.

"Я думаю, что он сказал нечто важное, в том числе то, что правительство (палестинского лидера Махмуда) Аббаса поддерживает террористов того рода, которые убили отца шести детей. Такие люди в наших тюрьмах получают по 355 миллионов долларов в год, они и их семьи, от Палестинской администрации", — сказал Нетаньяху.

По данным, которыми оперируют власти Израиля, ежегодные выплаты семьям палестинцев, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства, составляют порядка 7% палестинского бюджета.

Палестинцы трактуют расходы, распределяемые между 35 тысячами семей, как помощь жертвам оккупации. Израиль, с которым в этом вопросе солидарны США, видит в них глорификацию террора и материальный стимул к его продолжению.