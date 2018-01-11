Президент Мексики назначил нового министра внутренних дел

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в среду принял отставку Мигеля Анхеля Осорио Чонга с поста главы МВД и тут же назначил нового руководителя ведомства.

"Сегодня я принял отставку Мигеля Анхеля Осорио Чонга с поста главы МВД, который работал на этом месте с декабря 2012 года. Он стал инициатором заключения так называемого "Пакта ради Мексики", под его руководством МВД удалось добиться многочисленных достижений для укрепления страны и сотрудничества между институтами государства", — заявил Пенья Ньето в ходе церемонии в президентской резиденции.

Новым министром президент назначил Альфонсо Наваррете, который ранее занимал пост министра труда и социального прогнозирования.

За пятилетие, что Осорио возглавлял МВД, ставшее "супер-ведомством" после вливания в него бывшего министерства общественной безопасности, были нейтрализованы 108 из 122 наиболее опасных преступников, в том числе пойман и экстрадирован в США лидер могущественного картеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра. С другой стороны, 2017 год Мексика закончила в условиях разгула преступности и убийств, число которых превысило 23 тысячи.