В Риме участники "южноевропейского" саммита приняли итоговую декларацию

РИМ, 11 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Лидеры семи стран европейского Средиземноморья одобрили на саммите в Риме итоговую декларацию, в которой назвали приоритетными направлениями развития единой Европы сочетание экономического развития и социального благополучия граждан, борьбу с феноменом нелегальной миграции и укрепление безопасности.

"В начале года полного восстановления от десятилетнего финансового кризиса Евросоюз возвращается на путь роста. В трудные времена ЕС разработал новые инструменты и укрепил свой потенциал для реагирования на глобальные вызовы. Многое было достигнуто путем сочетания реформ на национальном уровне, увеличения налоговой дисциплины и инвестиций", — говорится в документе.

В саммите в итальянской столице в среду приняли участие лидеры Италии, Франции, Испании, Греции, Португалии, Мальты и Кипра.

Лидеры особо отметили право каждого человека жить в безопасности, которая является ключевым фактором для жизни, основанной на свободе и демократии. "Мы поддерживаем все инициативы, направленные на содействие демократии и участию в этом граждан. В этой связи мы приветствуем идею консультаций граждан по всей Европе по основным вопросам развития Европейского союза, которые могут быть организованы весной следующего года", — заявили они.

В экономическом плане главы средиземноморских государств отметили необходимость сочетания развития и роста социального благополучия граждан. По их словам, для этого необходимо завершить образование экономического и валютного союза ЕС, что позволит достигнуть более устойчивого и сбалансированного развития, качественного трудоустройства и конкуренции.

Европейцы, говорят семь стран юга континента, должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность и делать больше в плане борьбы с терроризмом: по их мнению, оборона европейских стран несет огромное значение для защиты их граждан и для сохранения целостности ЕС.

"Усилия Европы должны быть направлены на разрешение региональных и глобальных вызовов с особым вниманием на Средиземноморье, Африка и соседние с Европой регионы востока: демократическое, стабильное и процветающее окружение является стратегическим приоритетом и основополагающим интересом Евросоюза" — отмечается в декларации.

Кроме того, лидеры семи европейских страны выразили поддержку решению кипрской проблемы в соответствии с международными резолюциями, которые призваны соблюдать принципа независимости и территориальной целостности Кипра, и лучшим гарантом этого является членство страны в Евросоюзе. Именно на этом острове участники римской встречи договорились провести следующий саммит.