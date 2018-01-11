США возобновили процесс собеседований для выдачи виз венесуэльцам

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Посольство США в Каракасе возобновляет проведение собеседований для соискателей американских виз, которые подают на них документы в первый раз, сообщило в среду диппредставительство.

"Мы надеемся полностью восстановить услугу по рассмотрению прошений о визе в Венесуэле. Когда венесуэльцы законно путешествуют в США, мы укрепляем связи двух стран", — говорится в опубликованном заявлении временного поверенного в делах США в Каракасе Тодда Робинсона.

По сообщению посольства, новые собеседования будут проводиться с 17 января этого года.

США ограничили выдачу виз гражданам Венесуэлы после начала работы венесуэльского законодательного органа Национального учредительного собрания в августе 2017 года. Тогда же Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы, добавив туда ряд организаций и частных лиц, в том числе восемь чиновников и Адана Чавеса, брата покойного президента страны Уго Чавеса.

Ранее США уже ввели санкции против президента страны Николаса Мадуро. До этого минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании. Президент Дональд Трамп заявил, что не исключает любые пути для урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные.