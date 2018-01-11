В США перенесли оглашение приговора россиянину Дринкману

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вынесение приговора гражданину России Владимиру Дринкману, который обвиняется в краже финансовой информации, перенесен на 1 февраля, сообщил РИА Новости представитель окружного прокурора Нью-Джерси Мэтью Рейли.

Это уже как минимум шестой перенос приговора Дринкману. Это не должно отразиться на подсудимом, поскольку Дринкман и так находится под стражей, и уже отбытый срок будет ему зачтен в счет будущего тюремного заключения.

Другой представитель прокуратуры, Уильям Скэггс, уточнил, что другой россиянин Дмитрий Смилянец будет приговорен в тот же день, 1 февраля.

В сентябре 2016 года Дринкман признал вину в причастности к компьютерной хакерской схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. Сообщается, что российский хакер признал, что был участником хакерской схемы с 2005 по 2012 годы. Теперь гражданину РФ грозит до 35 лет тюремного заключения, а затем — депортация из США.

Дринкман был доставлен в США из Нидерландов, где суд проигнорировал доводы его защиты и согласился удовлетворить запрос США об экстрадиции.

По версии следствия, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смильянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний, из которых скачали данные более 160 миллионов кредитных и дебетовых карт, которые затем перепродали сторонним покупателям. Прокуратура называет хакерскую атаку одной из крупнейших в истории США.