В США хакер 13 лет следил за тысячами людей

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Житель Огайо Филлип Дурачински в течение 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры, а также пользовался программой слежения, заявил в среду минюст США.

Дурачински обвиняется по 16 пунктам. Согласно обвинению, хакер разработал вирус под названием Fruitfly, который позволял ему контролировать зараженные компьютеры и файлы на них, делать скриншоты с экранов и перехватывать данные клавиатуры, а также удаленно включать камеры и микрофоны на компьютерах, записывать аудио и видео.

По данным минюста, хакер воровал персональные данные жертв, включая банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии. Он также подслушивал и подсматривал за владельцами зараженных компьютеров. В одном из случаев он скачал миллионы порнографических картинок с компьютера одной из жертв, включая порнографию с детьми.

Обвиняемому грозит многолетний тюремный срок.