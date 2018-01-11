В США хакер 13 лет следил за тысячами людей

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Житель Огайо Филлип Дурачински в течение 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры, а также пользовался программой слежения, заявил в среду минюст США.
По данным минюста, хакер воровал персональные данные жертв, включая банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии. Он также подслушивал и подсматривал за владельцами зараженных компьютеров. В одном из случаев он скачал миллионы порнографических картинок с компьютера одной из жертв, включая порнографию с детьми.
Обвиняемому грозит многолетний тюремный срок.