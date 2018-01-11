В Киеве рассмотрят жалобу на отказ отправить Саакашвили под домашний арест

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. Апелляционный суд Киева в четверг продолжит рассмотрение жалобы генпрокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции избрать для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Первое заседание по этому делу состоялось 3 января, однако суд был вынужден объявить перерыв в слушаниях из-за неявки в зал заседаний группы депутатов Верховной рады Украины, которые при избрании Саакашвили меры пресечения в первой инстанции попросили суд не отправлять политика по домашний арест, а вместо этого передать им его на поруки. Данное ходатайство оказало влияние на суд, который впоследствии решил освободить Саакашвили.

Согласно украинскому законодательству, поручители обязаны лично принимать участие в рассмотрении дела в апелляционной инстанции. Всего заявление о передаче Саакашвили на поруки подписали 13 депутатов, среди которых Юрий Деревянко, Юлия Тимошенко, Виктор Чумак, Алена Шкрум, Виталий Куприй, Наталья Новак, Дмитрий Добродомов, Александр Опанасенко, Павел Костенко, Егор Соболев, Иван Крулько, Алексей Рябчин и Игорь Луценко. Все они должны явится на следующее судебное заседание апелляционного суда, которое запланировано на 13.10 (14.10 мск).

Отпустили на свободу

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, который позволят следить за передвижением человека. После судебного заседания Саакашвили отпустили на свободу.

Генпрокуратура внесла это ходатайство в рамках уголовного дела, возбужденного Службой безопасности Украины (СБУ) по статье "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, акции, которые с осени прошлого года организовывает Саакашвили в Киеве, нацелены на "захват государственной власти и содействие членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратника украинского бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Саакашвили как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

Луценко заявил, что деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности Курченко, и всего окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

Власти утверждают, что у них есть доказательства сговора Саакашвили и Курченко, в частности аудио- и видеозаписи. Луценко подчеркивал, что "сейчас не идет речь о депортации, сейчас не идет речь об экстрадиции" Саакашвили.

В рамках данного дела украинские правоохранители предприняли попытку задержать Саакашвили 5 декабря, однако его сторонники отбили его у стражей порядка, выломав дверь в микроавтобусе спецслужб. После этого они провели в центре Киева митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Через четыре дня СБУ со второй попытки удалось задержать Саакашвили, после чего он провел выходные в СИЗО, перед тем как Печерский райсуд принял решение о его освобождении.

Пока в украинские суды слушают дело об избрании Саакашвили меры пресечения, суд Тбилиси 5 января в рамках заочного производства вынес приговор Саакашвили, которым осудил политика к трем годам лишения свободы по уголовному делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как указано в решении суда, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, избавив их от ответственности и тем самым нарушив права пострадавшей семьи и законные интересы государства.

Саакашвили назвал этот приговор незаконным и противоречащим международным нормам и здравому смыслу. "Приговор" грузинского суда… по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за пять лет ничего существенного: ни фактов коррупции, ни других правонарушений", — написал Саакашвили в Facebook.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" в 2006 году.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года.

Могут экстрадировать в Грузию

Как заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко после объявления приговора Саакашвили грузинским судом, Киев продолжает экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии. По его словам, в рамках проверки прокуратура Киева ждет визита политика для дачи показаний с целью выяснения всех обстоятельств.

Лысенко также сообщил, что рамках этой проверки прокуратура Киева направила также ряд запросов в органы государственной власти Украины. Ее выводы, составленные по результатам этой проверки, будут представлены Минюсту Украины для принятия окончательного решения по возможности экстрадиции.

Ранее в министерстве юстиции ожидали, что проверка по запросу об экстрадиции Саакашвили завершится в ноябре 2017 года, однако этого не произошло. Сам Саакашвили заявлял, что власти Украины стремятся избавиться от него любым способом, готовы даже купить ему билеты "хоть в Нидерланды, хоть на Мальдивы". Позже он попытался обжаловать в суде законность экстрадиционной проверки. По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, Украина уже дважды отказала в экстрадиции экс-президента Грузии и на сегодняшний день оснований для пересмотра этого решения нет.

При этом Чернолуцкий считает, что приговор суда в Тбилиси не дает оснований Украине для экстрадиции политика. "Мы считаем, что все дела, которые рассматривают суды в Грузии против Саакашвили, исключительно политические. Это политическое преследование. Любые действия по экстрадиции со стороны украинской власти будут незаконными даже на основании решения суда в Тбилиси. У Саакашвили достаточно на сегодня правовых статусов для того, чтобы власть Украины не могла его экстрадировать и выдворить. Во-первых, он является подозреваемым в уголовном деле по законам Украины. Во-вторых, идет досудебное расследование, где он является процессуальной стороной", — заявил Чернолуцкий.

Он также заявил, что человек, который был гражданином Украины и последние годы проживал в стране, не может быть экстрадирован.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Саакашвили пытается вернуть украинское гражданство через суды, критикует украинские власти и устаивает акции протеста.

Ранее Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране. По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в украинском суде жалобы на отказ предоставления ему Украиной статуса лица, пользующегося дополнительной защитой, который на Украине фактически заменяет механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам. Однако 3 января суд в Киеве подтвердил, что Саакашвили не является лицом, нуждающимся в защите на Украине.