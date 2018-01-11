Премьер Италии рассказал, как снизить число прибывающих в Европу мигрантов

РИМ, 11 янв — РИА Новости. Итоги 2017 года, показавшие снижение числа прибывших в Европу мигрантов, должны быть усилены соглашением о новых правилах их приема внутри ЕС, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Мы точно достигли ободряющих результатов в 2017 году в том, что касается внешней миграционной политики, в управлении потоками и борьбе с перевозкой людей. Но мы знаем, что эти результаты должны быть последовательно укреплены", — заявил он по итогам встречи лидеров семи стран европейского Средиземноморья.

По его словам, этого можно достичь при помощи широкого общеевропейского соглашения, касающегося не только "внешнего измерения феномена миграции, но и внутренних правил ЕС".

В саммите в итальянской столице в среду приняли участие лидеры Италии, Франции, Испании, Греции, Португалии, Мальты и Кипра.

"В этом позиции наших семи стран сходятся, мы можем не только внести свой вклад, но и послужить хорошим примером для Европейского союза", — сказал на пресс-конференции.

По данным Международной организации по миграции, в прошлом году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек. При этом 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119 тысяч 310 человек. При этом число прибывших в Италию мигрантов сократилось на 34% по сравнению с 2016 годом. В 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363 тысячи 504 человека. При этом погибших насчитывалось 5143 человека.