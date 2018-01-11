Газ мимо Украины: Норвегия хочет помочь России провести "Северный поток"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Игорь Гашков. Удачное завершение проекта "Северный поток — 2" уже не вызывает сомнений. Строителям трубопровода, а это прежде всего "Газпром", удалось привлечь в качестве подрядчика норвежскую компанию Kvaerner. Подключение к работам предприятия, на 30 процентов принадлежащего правительству скандинавского королевства, вызвало гнев Киева. Украинские СМИ обвиняют Норвегию в "предательстве". Успешная реализация проекта "Северный поток — 2" означает, что энергетический транзит, на который так рассчитывают в администрации Порошенко, скорее всего, минует постсоветскую республику.

Украину обойдут с шельфа

Украина стремится предотвратить строительство "Северного потока — 2" уже не первый год. В 2017-м Киев смог заручиться осторожной поддержкой Еврокомиссии. На стороне России в геополитическом споре выступает Германия: представители немецкого бизнеса и политического класса высказываются за поставки голубого топлива по дну Балтийского моря. Это обезопасит от рисков, связанных с транзитом по украинской территории.

Прокладка трубопровода требует от "Газпрома" непростых технологических решений. Компании не хватает разработок для применения на шельфе — полосе морского дна, прилегающей к берегу. Ограниченность инфраструктуры заставляет прибегать к помощи иностранных подрядчиков.

"Сегодня многое приходится восстанавливать фактически с нуля. Старые советские технологии утрачены. В недавнем прошлом буровые установки активно распродавались, и на данный момент наша зависимость от иностранных технологий в том, что касается прокладки трубопровода по шельфу, достигает 90 процентов", — рассказал РИА Новости эксперт по нефти и газу Валерий Нестеров.

По его мнению, заключение договора с Kvaerner — успех для российского бизнеса. Норвежская компания предоставит "Северному потоку — 2" свои ноу-хау и выполнит работы в окрестностях Санкт-Петербурга и Выборга. Скандинавы, в свою очередь, обещают привлечь к сотрудничеству ряд российских субподрядчиков. Часть средств, которые переведут иностранцам по условиям контракта, достанется отечественному бизнесу.

Вот ты какой, "Северный поток"

С политической точки зрения контракт между Kvaerner и фирмой "Северный поток — 2 AG", в которую инвестирует "Газпром", придает проекту новый импульс. "Важно то, что Kvaerner — очень известная фирма с непререкаемой репутацией в том, что касается работ на море. В ее активе — строительство платформ, которыми гордятся балтийские нефтяники", — говорит Нестеров. Подключение одного из признанных лидеров отрасли к проекту важно и в морально-психологическом плане.

Так, согласно документам, принятым Соединенными Штатами в 2017 году, любая фирма, сотрудничающая с российскими энергетическими проектами, рискует навлечь на себя американские санкции. Однако власти Норвегии, присоединившись к "Северному потоку", дают понять, что не боятся этого.

"Все-таки именно экономика первична, а политика должна подстраиваться под нее", — прокомментировал решение Kvaerner экономист Сергей Пикин. По его мнению, без иностранных партнеров в таком проекте, как трансъевропейский газоповод, не обойтись.

"Такова специфика "Северного потока — 2": работы ведутся на территории ЕС. Логично, что и подрядчики будут не российскими, ведь у отечественных кадров просто нет разрешения действовать на территории Евросоюза. В этой ситуации альянс с западными компаниями выглядит совершенно естественно", — отмечает Пикин.

Подобного подхода уже давно придерживаются и в руководстве "Газпрома", сумевшего привлечь в качестве партнеров несколько ведущих западно-европейских компаний, таких как австрийская OMV и французская Engie. После введения американских санкций инвестиции этих промышленных групп, совокупно составившие несколько миллиардов долларов, оказались под угрозой. Неудивительно, что немецкий политический класс активно выступает в защиту "Северного потока — 2". Летом 2017 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн в совместном заявлении призвали США прекратить вмешиваться в сферу, не имеющей к ним никакого отношения, — энергетическую безопасность ЕС.

Украине теперь остается рассчитывать только на политическое давление. Евросоюз и те государства, вдоль чьих берегов планируется проложить подводную магистраль, ставят под сомнение соответствие проекта местному законодательству и его экологическую безопасность. РИА Новости поинтересовалось мнением самой норвежской фирмы по этому вопросу. "Мы в Kvaerner стремимся свести к нулю ущерб людям и окружающей среде. Наш партнер, "Северный поток — 2 AG", также много внимания уделяет здоровью, безопасности граждан и неприкосновенности природы", — заявил представитель компании.