Трамп объяснил, зачем демократы поднимают тему "связей" с Россией

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что демократы муссируют тему якобы имевших место связей между его предвыборным штабом и Россией для того, чтобы оправдать свою неудачу на выборах.

"Я работаю в Белом доме 11 месяцев, и все это время отвечаю на вопросы по данной теме. Ее подняли демократы, чтобы оправдать поражение на выборах", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

Американский лидер подчеркнул, что "не было никакого сговора между штабом Трампа и русскими, между Трампом и русскими". По его словам, "это знают все, включая каждый комитет" конгресса США.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Также в конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".