Трамп назвал предположение о его "сговоре" с Россией смешной глупостью

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предположение о его "сговоре" с Россией — "глупость", которая смешит РФ и весь мир.

"Единственная величайшая в американской истории охота на ведьм продолжается. Сговора не было, все, включая демократов, знают, что сговора не было, но все же это идет и идет. Россия и мир смеются над глупостью, которую они наблюдают", — написал Трамп в Twitter.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".