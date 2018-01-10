В помещение фискальной службы Украины в Черновцах бросили взрывчатку

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Неизвестные бросили взрывчатку в помещение государственной фискальной службы Украины в Черновцах, пострадал один сотрудник, сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Непряхина в эфире телеканала "112 Украина".

"Около 15 часов (около 16.00 мск — ред.) в помещении государственной фискальной службы в Черновицкой области раздался взрыв, один человек пострадал, сейчас он находится в больнице. К счастью, легкое было ранение. Проводятся следственные действия", — сказала она.

По словам пресс-секретаря, после проведения следственных действий, скорее всего, будет приниматься решение об усилении охраны объекта.