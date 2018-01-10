В МИД России приветствует договоренности КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. РФ приветствует договоренности, достигнутые в ходе недавней встречи между представителями КНДР и Южной Кореи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Девятого января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча делегаций КНДР и Южной Кореи. По ее итогам принято совместное заявление, согласно которому Сеул и Пхеньян приняли решение восстановить полномасштабный диалог в разных областях, в том числе — в военной, а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан.

"Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Пханмунчжоме 9 января переговоров представителей КНДР и Республики Корея, в том числе об участии северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Выражаем надежду, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве отметили, что в Москве рассчитывают на то, что "все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога", так как это единственный путь решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим способом.

"Именно на это нацелена разработанная Россией совместно с Китаем "дорожная карта" комплексного урегулирования на Корейском полуострове, в которой предлагается взаимный отказ США и КНДР от опасной военной активности в интересах создания атмосферы для начала переговоров с конечной целью формирования в Северо-Восточной Азии коллективной системы мира и безопасности. Приглашаем все вовлеченные государства подключиться к работе по практической реализации указанного документа", — отмечает российский МИД.