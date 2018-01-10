В Вене осквернили памятник советским воинам

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Памятник советским воинам осквернён на площади Шварценбергплатц в Вене, сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ в австрийской столице Булат Хайдаров.
"В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января", — сообщил Хайдаров в Twitter.
Он добавил, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста. В ближайшее время также будет опубликован официальный комментарий посольства.
В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9— Bulat Khaydarov (@f_khaydarov) 10 января 2018 г.