В Вене осквернили памятник советским воинам

ВЕНА, 10 янв — РИА Новости. Памятник советским воинам осквернён на площади Шварценбергплатц в Вене, сообщил в среду пресс-секретарь посольства РФ в австрийской столице Булат Хайдаров.

"В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января", — сообщил Хайдаров в Twitter.

Он добавил, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста. В ближайшее время также будет опубликован официальный комментарий посольства.