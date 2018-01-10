Суд в Киеве отложил на неделю рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 17 января в рассмотрении уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

"Учитывая то, что на заседание не явились защитники обвиняемого Януковича Виктора Федоровича, суд вынужден объявить перерыв в судебном заседании до 10.00 (11.00 мск) 17 января", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Суд также назначил судебное заседание на 18 января на 11.00 мск.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.