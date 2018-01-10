Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела против Януковича о госизмене

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко на заседании, которое транслирует телеканал " 112 Украина ".

На заседание не явились адвокаты Януковича. Как заявил судья, защита подала заявление в канцелярию суда о том, что они находятся в командировке. Суд рассматривает возможность продолжить судебное заседание без участия адвокатов.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.