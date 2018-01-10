Личный юрист Трампа подал в суд на BuzzFeed, пишут СМИ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Личный юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на издание BuzzFeed за клевету и ложные обвинения, которые были выдвинуты против него в материалах, опубликованных в 2016 году, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, Коэн также подал иск против компании Fusion GPS, которая в период избирательной кампании в США в 2016 году опубликовала досье с компроматом на Трампа.

По словам Коэна, он не имеет "никакого отношения" к якобы имевшему место "тайному сговору с РФ".

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".