РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Теперь в США угнетают белых. Лекарство от расизма оказалось хуже болезни

08:0010.01.2018
(обновлено: 08:08 10.01.2018)
016350
© AP Photo / John MinchillПлакат Все жизни имеют значение в Нью-Йорке. Архивное фотоПлакат Все жизни имеют значение в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / John Minchill

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Лисицын. Два бывших сотрудника корпорации Google подали в суд на компанию за дискриминацию белых мужчин консервативных взглядов. Это не первый иск и не первый скандал в США по поводу "обратного расизма" — ущемления прав большинства. РИА Новости вспоминало, какими еще эксцессами сопровождались попытки решить  болезненные вопросы цвета кожи и происхождения.

"Вредоносные гендерные стереотипы"

Бывшие сотрудники Google Джеймс Дамор и Дэвид Гудман намерены отстаивать в суде Санта-Клары штата Калифорния свои права и права бывших коллег, которые, по их мнению, подвергались дискриминации. Истцы утверждают, что их бывший работодатель ввел "незаконные квоты для найма на должности женщин и представителей меньшинств".

© AP Photo / Michael LiedtkeДжеймс Дамор и его адвокат Хармит Дхиллон во время пресс-конференции. 8 января 2018
© AP Photo / Michael Liedtke
Джеймс Дамор и его адвокат Хармит Дхиллон во время пресс-конференции. 8 января 2018

В иске сказано, что в корпорации мужчинам открыто угрожали и подвергали притеснениям. Психологический климат внутри компании Дамор и Гудман охарактеризовали как "идеологически замкнутый мирок". Собственно, из-за идущих вразрез с внутренней политикой Google взглядов оба истца и потеряли свои рабочие места.

Дамора уволили в августе 2017-го после скандала. Тогда среди сотрудников корпорации была распространена записка о том, что не может быть равного представительства полов в некоторых отраслях. "По биологическим причинам возможности мужчин и женщин частично отличаются. Этим можно объяснить то, что мы не видим равного представительства женщин в технологиях и руководстве. <…> Необходимо отказаться от мнения, что гендерное неравенство всегда оказывается сексизмом".

Демонстрация против расизма в Лос-Анджелесе. 19 августа 2017
© AP Photo / Richard Vogel
Черный расизм: почему в США убивают белых полицейских

Топ-менеджер Google Сундар Пичаи тогда заявил, что записка нарушает нормы поведения в корпорации и "продвигает вредоносные гендерные стереотипы на рабочем месте". Деймор, в свою очередь, заверил, что получил много личных посланий от сотрудников компании с выражением благодарности за то, что поднял эту тему.

Гудман был уволен в 2016-м после сетевой дискуссии на внутреннем форуме Google со своим коллегой-мусульманином.

Между законностью и политической целесообразностью

Это не первый иск в истории США с обвинениями в дискриминации белых. Одна из самых известных тяжб по этому поводу закончилась в 2011 году. Тогда СМИ сообщили, что пожарные из города Нью-Хейвен в штате Коннектикут отказываются от претензий к городским властям в обмен на два миллиона долларов в виде компенсаций и выплат.

Судебное дело началось в 2004 году. Поводом стало то, что годом ранее руководство противопожарной службы отменило результаты переаттестации. Среди подтвердивших свою квалификацию почти не оказалось представителей меньшинств.

Ситуация в городе Фергюсон, США
© AP Photo / Jeff Roberson
Главой полиции американского города Фергюсон стал чернокожий

Городские власти пожелали вторично провести проверку квалификации пожарных. Те обратились в суд. В 2008 году апелляционная инстанция вынесла решение об отсутствии дискриминации в действиях властей. Пожарные не сдались и дошли до Верховного суда, который признал их правоту. Дело вернули в окружной суд Коннектикута. И уже на месте при выборе между законностью и политической целесообразностью приняли соломоново решение о выплате истцам отступных.

© AFP 2017 / Karen BleierПожарные в зале Верховного суда перед слушанием дела по дискриминации белых. 15 июля 2009
© AFP 2017 / Karen Bleier
Пожарные в зале Верховного суда перед слушанием дела по дискриминации белых. 15 июля 2009

Цвет поступления

На дискриминацию жалуются и абитуриенты. В августе 2017-го Министерство юстиции США сообщило, что проведет расследование по поводу заявлений о расовой дискриминации при приеме в Гарвардский университет. Вуз обвиняли в том, что в нем негласно ввели расовые квоты для абитуриентов, поэтому молодые люди азиатского происхождения не смогли в него поступить.

В начале мая того же года правозащитники попросили министра образования США заменить на посту главы управления по гражданским правам Кэндис Джексон. Общественников не устроили взгляды чиновницы. Джексон как-то высказала мнение, что "политика позитивной дискриминации и равных возможностей выливается в дискриминацию в отношении белых учащихся".

Актриса Хэтти Макдениэл (слева) получила Оскар за Лучшую женскую роль второго плана. 29 февраля 1940 года
© AP Photo
Расизм, сексизм, эйджизм: 90 лет Киноакадемии США в скандалах

Скандальным в США стало дело белой абитуриентки Абигейл Фишер, которая не поступила в Университет Техаса в 2008 году из-за "требующих особого внимания расовых аспектов". В 2016-м Верховный суд вынес решение в пользу вуза. Девушке, которая рискнула судиться из-за правил приема, прогрессивная пресса потом приклеила кличку "Бекки с плохими оценками". Якобы она не так хорошо училась, как отстаивала свои права.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАбигайль Фишер во время общения с прессой возле Верховного суда в Вашингтоне. 9 декабря 2015
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Абигайль Фишер во время общения с прессой возле Верховного суда в Вашингтоне. 9 декабря 2015

Фактическое разрешение учитывать расовый и этнический состав абитуриентов, отдавая при этом предпочтение представителям меньшинств, вузы получили в 2003 году после дела Груттер против Болингера в Верховном суде. Иск тогда подавала Барбара Груттер, не поступившая в Мичиганскую школу права.

Права угнетенных — всем

В октябре 2017-го были опубликованы данные опроса, проведенного Фондом Роберта Вуда Джонсона, Гарвардской школой общественного здоровья имени Чана и Национальным общественным радио. Пятьдесят пять процентов белых респондентов ответили, что в США их дискриминируют по признаку расы. В общем-то, в исследовании отмечалось, что большинство всех этнических и расовых групп жаловались на притеснения. Получается, что в результате политики "выравнивания" прав обделенными в США себя считают большинство граждан вне зависимости от цвета кожи и происхождения.

Практика "положительной дискриминации" при приеме на работу и наборе в колледжи и университеты пришла из 60-х. На английском она называется affirmative actions  (дословно — "положительные действия"). По мысли правительства США, отныне ни о какой дискриминации, даже положительной, не должно было идти и речи. Тогда власти руководствовались идеей президента страны Линдона Джонсона, что нельзя вот так взять и просто предоставить равноправие угнетенным. Государство должно компенсировать обделенным группам то, что они недополучили, что позволит со временем уравнять права всех.

Толстый человек в футболке с флагом США. Архивное фото
© AP Photo / Mark Lennihan
В США разгорелся скандал из-за чернокожей девочки "на поводке"

Получилось ли это? В начале 2018-го в США был проведен опрос о том, сколько человек в 2017 году убили американские полицейские. Двадцать два процента из них — чернокожие мужского пола, чья доля в населении страны составляет около шести процентов.

Проект газеты, очевидно, был запущен после того, как в конце 2014-го в стране прошли акции протеста под лозунгами Black lives matter — "Жизни черных имеют значение". Демонстрации и даже беспорядки были вызваны резонансным делом Даррелла Уилсона, который застрелил афроамериканца Майкла Брауна.

© AP Photo / Evan VucciМужчина в толстовке с надписью "Жизни черных имеют значение" в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Мужчина в толстовке с надписью "Жизни черных имеют значение" в Вашингтоне
Штат Мэриленд. США. Архивное фото
© Flickr / Eoghann Irving
В США хотят снести памятник судье, запретившему гражданство для чернокожих

Проблема черного меньшинства никуда не исчезла. "Положительные действия" провели через общество еще одну линию разлома. А помогла ли политика affirmative actions уравнять права различных групп населения — большой вопрос. И честно на него никто отвечать не собирается, так как это уже политическая проблема.

В ответ на лозунг Black lives matter появился слоган All lives matter — "Жизни всех имеют значение", который был заклеймен "прогрессивной общественностью" как расистский. Да и сам вопросо том, чьи же жизни имеют цену, во время последней президентской кампании оказался провокационным.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена