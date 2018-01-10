Теперь в США угнетают белых. Лекарство от расизма оказалось хуже болезни

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Андрей Лисицын. Два бывших сотрудника корпорации Google подали в суд на компанию за дискриминацию белых мужчин консервативных взглядов. Это не первый иск и не первый скандал в США по поводу "обратного расизма" — ущемления прав большинства. РИА Новости вспоминало, какими еще эксцессами сопровождались попытки решить болезненные вопросы цвета кожи и происхождения.

"Вредоносные гендерные стереотипы"

Бывшие сотрудники Google Джеймс Дамор и Дэвид Гудман намерены отстаивать в суде Санта-Клары штата Калифорния свои права и права бывших коллег, которые, по их мнению, подвергались дискриминации. Истцы утверждают, что их бывший работодатель ввел "незаконные квоты для найма на должности женщин и представителей меньшинств".

© AP Photo / Michael Liedtke Джеймс Дамор и его адвокат Хармит Дхиллон во время пресс-конференции. 8 января 2018 © AP Photo / Michael Liedtke Джеймс Дамор и его адвокат Хармит Дхиллон во время пресс-конференции. 8 января 2018

В иске сказано, что в корпорации мужчинам открыто угрожали и подвергали притеснениям. Психологический климат внутри компании Дамор и Гудман охарактеризовали как "идеологически замкнутый мирок". Собственно, из-за идущих вразрез с внутренней политикой Google взглядов оба истца и потеряли свои рабочие места.

Дамора уволили в августе 2017-го после скандала. Тогда среди сотрудников корпорации была распространена записка о том, что не может быть равного представительства полов в некоторых отраслях. "По биологическим причинам возможности мужчин и женщин частично отличаются. Этим можно объяснить то, что мы не видим равного представительства женщин в технологиях и руководстве. <…> Необходимо отказаться от мнения, что гендерное неравенство всегда оказывается сексизмом".

Топ-менеджер Google Сундар Пичаи тогда заявил, что записка нарушает нормы поведения в корпорации и "продвигает вредоносные гендерные стереотипы на рабочем месте". Деймор, в свою очередь, заверил, что получил много личных посланий от сотрудников компании с выражением благодарности за то, что поднял эту тему.

Гудман был уволен в 2016-м после сетевой дискуссии на внутреннем форуме Google со своим коллегой-мусульманином.

Между законностью и политической целесообразностью

Это не первый иск в истории США с обвинениями в дискриминации белых. Одна из самых известных тяжб по этому поводу закончилась в 2011 году. Тогда СМИ сообщили, что пожарные из города Нью-Хейвен в штате Коннектикут отказываются от претензий к городским властям в обмен на два миллиона долларов в виде компенсаций и выплат.

Судебное дело началось в 2004 году. Поводом стало то, что годом ранее руководство противопожарной службы отменило результаты переаттестации. Среди подтвердивших свою квалификацию почти не оказалось представителей меньшинств.

Городские власти пожелали вторично провести проверку квалификации пожарных. Те обратились в суд. В 2008 году апелляционная инстанция вынесла решение об отсутствии дискриминации в действиях властей. Пожарные не сдались и дошли до Верховного суда, который признал их правоту. Дело вернули в окружной суд Коннектикута. И уже на месте при выборе между законностью и политической целесообразностью приняли соломоново решение о выплате истцам отступных.

© AFP 2017 / Karen Bleier Пожарные в зале Верховного суда перед слушанием дела по дискриминации белых. 15 июля 2009 © AFP 2017 / Karen Bleier Пожарные в зале Верховного суда перед слушанием дела по дискриминации белых. 15 июля 2009

Цвет поступления

На дискриминацию жалуются и абитуриенты. В августе 2017-го Министерство юстиции США сообщило, что проведет расследование по поводу заявлений о расовой дискриминации при приеме в Гарвардский университет. Вуз обвиняли в том, что в нем негласно ввели расовые квоты для абитуриентов, поэтому молодые люди азиатского происхождения не смогли в него поступить.

В начале мая того же года правозащитники попросили министра образования США заменить на посту главы управления по гражданским правам Кэндис Джексон. Общественников не устроили взгляды чиновницы. Джексон как-то высказала мнение, что "политика позитивной дискриминации и равных возможностей выливается в дискриминацию в отношении белых учащихся".

Скандальным в США стало дело белой абитуриентки Абигейл Фишер, которая не поступила в Университет Техаса в 2008 году из-за "требующих особого внимания расовых аспектов". В 2016-м Верховный суд вынес решение в пользу вуза. Девушке, которая рискнула судиться из-за правил приема, прогрессивная пресса потом приклеила кличку "Бекки с плохими оценками". Якобы она не так хорошо училась, как отстаивала свои права.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Абигайль Фишер во время общения с прессой возле Верховного суда в Вашингтоне. 9 декабря 2015 © AP Photo / J. Scott Applewhite Абигайль Фишер во время общения с прессой возле Верховного суда в Вашингтоне. 9 декабря 2015

Фактическое разрешение учитывать расовый и этнический состав абитуриентов, отдавая при этом предпочтение представителям меньшинств, вузы получили в 2003 году после дела Груттер против Болингера в Верховном суде. Иск тогда подавала Барбара Груттер, не поступившая в Мичиганскую школу права.

Права угнетенных — всем

В октябре 2017-го были опубликованы данные опроса, проведенного Фондом Роберта Вуда Джонсона, Гарвардской школой общественного здоровья имени Чана и Национальным общественным радио. Пятьдесят пять процентов белых респондентов ответили, что в США их дискриминируют по признаку расы. В общем-то, в исследовании отмечалось, что большинство всех этнических и расовых групп жаловались на притеснения. Получается, что в результате политики "выравнивания" прав обделенными в США себя считают большинство граждан вне зависимости от цвета кожи и происхождения.

Практика "положительной дискриминации" при приеме на работу и наборе в колледжи и университеты пришла из 60-х. На английском она называется affirmative actions (дословно — "положительные действия"). По мысли правительства США, отныне ни о какой дискриминации, даже положительной, не должно было идти и речи. Тогда власти руководствовались идеей президента страны Линдона Джонсона, что нельзя вот так взять и просто предоставить равноправие угнетенным. Государство должно компенсировать обделенным группам то, что они недополучили, что позволит со временем уравнять права всех.

Получилось ли это? В начале 2018-го в США был проведен опрос о том, сколько человек в 2017 году убили американские полицейские. Двадцать два процента из них — чернокожие мужского пола, чья доля в населении страны составляет около шести процентов.

Проект газеты, очевидно, был запущен после того, как в конце 2014-го в стране прошли акции протеста под лозунгами Black lives matter — "Жизни черных имеют значение". Демонстрации и даже беспорядки были вызваны резонансным делом Даррелла Уилсона, который застрелил афроамериканца Майкла Брауна.

© AP Photo / Evan Vucci Мужчина в толстовке с надписью "Жизни черных имеют значение" в Вашингтоне © AP Photo / Evan Vucci Мужчина в толстовке с надписью "Жизни черных имеют значение" в Вашингтоне

Проблема черного меньшинства никуда не исчезла. "Положительные действия" провели через общество еще одну линию разлома. А помогла ли политика affirmative actions уравнять права различных групп населения — большой вопрос. И честно на него никто отвечать не собирается, так как это уже политическая проблема.

В ответ на лозунг Black lives matter появился слоган All lives matter — "Жизни всех имеют значение", который был заклеймен "прогрессивной общественностью" как расистский. Да и сам вопросо том, чьи же жизни имеют цену, во время последней президентской кампании оказался провокационным.