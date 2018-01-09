Саакашвили сводил школьников из Звенигорода в "Макдоналдс"

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сводил школьников из Звенигорода (Львовская область. — Прим. ред.) в киевский "Макдоналдс". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне в личку прислала письмо учительница из Звенигорода, что на Черкасчине, с просьбой встретится с ее учениками, когда они будут на экскурсии в Киеве", — написал Саакашвили. Прибывших школьников политик пригласил в "Макдоналдс", где они, по его словам, "пару часов проболтали, поедая "Хэппи Милы". "Супер умные одиннадцатиклассники и пятиклассники. Получил огромное удовольствие от общения", — подытожил экс-президент.

Вечер закончился на катке, куда, как пишет Саакашвили, его пригласили дети.

Ранее в Киеве прошел ряд протестных акций, инициированных бывшим главой одесской ОГА. Пресс-секретарь политика сообщила, что он намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева 21 января.