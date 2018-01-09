Белый дом готов сотрудничать со спецпрокурором по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник отказалась комментировать информацию о возможном допросе президента Дональда Трампа специальным прокурором Робертом Мюллером, который ведет расследование "вмешательства России" в выборы в США и "российских связей" окружения главы государства.

Во вторник издание Washington Post сообщило, что Мюллер на встрече с адвокатами Трампа рассматривал возможность лично допросить президента.

"Мы уже много раз говорили, что Белый дом не будет комментировать контакты со спецпрокурором из уважения к нему, к этому процессу (расследованию). Мы намерены по-прежнему целиком сотрудничать с ним", — заявила Сандерс на брифинге.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".