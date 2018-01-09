На Западном берегу Иордана погиб израильтянин, попавший под обстрел

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (10)

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 янв — РИА Новости. Израильтянин скончался от ранений, полученных во вторник в результате обстрела его автомобиля на Западном берегу реки Иордан, передает местное телевидение.

Израильские войска предполагают, что нападение было очередным терактом, и ведут в районе крупного палестинского города Наблуса поиски боевиков, которые предположительно открыли огонь из проезжавшей мимо машины.

"Отец шестерых детей из (еврейского поселения) Хават-Гилад получил критические ранения, попав под огонь террористов… Его доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть", — передает Второй телеканал.

По данным Десятого канала, по машине, в которой ехал 35-летний израильтянин, нападавшие выпустили свыше 20 пуль.