В Генпрокуратуре Украины пожаловались на Саакашвилли

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отказывается предоставить следствию образцы своей речи и не содействует расследованию дела.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

"В скором времени мы надеемся обнародовать результаты экспертизы пленок… Хотел бы отметить, что он (Саакашвили — ред.) никоим образом не содействует эффективному расследованию этого уголовного производства, поскольку он уже несколько раз отбросил наши ходатайства предоставить образцы своей речи. То есть этим он уже некоторым образом подтверждает, что голос его, разговор имел место. Но все-таки подождем результатов официальной экспертизы", — сказал Енин в эфире украинского "5 канала".

По его словам, правоохранители прежде всего расследуют финансирование митингов. "Каждое его (Саакашвили — ред.) действие на протяжении особенно последних недель только расширяет маневр для правоохранителей. То есть будет ли это Грузия, будет ли это уголовный процесс на Украине или еще какая-то третья опция — они только расширяются. Особенно после Октябрьского (дворца — ред.), когда Саакашвили публично призвал штурмовать данное административное здание", — добавил Енин.

В середине декабря сторонники Саакашвили после вече попытались штурмом взять Октябрьский дворец, где в это время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками, пострадали несколько десятков правоохранителей.