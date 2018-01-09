В ЕС поприветствовали встречу представителей КНДР и Южной Кореи

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз надеется, что прошедшие во вторник переговоры между Южной Кореей и КНДР, а также предстоящие контакты позволят подготовить почву для диалога по вопросам ядерного разоружения, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Переговоры на высоком уровне между Республикой Корея и КНДР, состоявшиеся сегодня — это обнадеживающий сигнал, который представляет собой положительный шаг на пути к улучшению межкорейских отношений", — заявила Могерини, слова которой приводит ее пресс-служба.

Как отметила Могерини, ЕС "приветствует совместное объявление об участии делегации КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в следующем месяце и о проведении переговоров между военными обеих сторон, что может привести к укреплению доверия и деэскалации напряженности на Корейском полуострове".

"Мы надеемся, что сегодняшние переговоры и планируемые новые контакты между Республикой Корея и КНДР станут основанием для мира и стабильности на Корейском полуострове, а также подготовят почву для вступления КНДР в широкий, заслуживающий доверия и значимый диалог с целью добиться полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации полуострова", — заявила Могерини.

Во вторник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.

Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.