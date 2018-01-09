Госдеп поприветствовал встречу представителей КНДР и Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США приветствует встречу между представителями КНДР и Южной Кореи и намерен работать с Сеулом над тем, чтобы участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде не противоречило международным санкциям против Пхеньяна, заявила во вторник представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон продолжает консультации по этому вопросу со своей южнокорейской коллегой Кан Ген Хва.
Во вторник в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна.
Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, а также условились активизировать контакты, обмены и сотрудничество в различных областях, в том числе по военной линии, которые были заморожены из-за конфронтации вокруг ядерной и ракетной программ Пхеньяна.