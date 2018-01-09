ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Сенатор-демократ Дайан Файнстайн во вторник опубликовала на своем сайте показания руководителя компании Fusion GPS Гленна Симпсона, которая в период избирательной кампании в США в 2016 году опубликовала досье с компроматом на Дональда Трампа.

"Американский народ заслуживает возможности увидеть то, что он (Симпсон — ред.) сказал, и делать самостоятельные суждения. Инсинуации и дезинформация о стенограмме являются частью глубоко тревожащих усилий по подрыву расследования потенциального сговора и воспрепятствования правосудию. Единственный способ прояснить ситуацию-сделать стенограмму публичной", — написала Файнстайн.

Объем показаний Симпсона превышает 300 страниц машинописного текста, некоторые упомянутые там имена затерты.

Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего агента британской разведки МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован в СМИ. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".