Создатели детской игры в Великобритании "стерли" Крым с карты мира

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. На Украине поступила в продажу детская игра британского бренда BrainBox, создатели которой не отобразили на карте Крымский полуостров, сообщает издание "Апостроф".

На обучающих слайдах "Сундучок знаний" приводится информация о разных странах мира. При этом на карточке, соответствующей Украине, изображена часть Черного моря и России, но отсутствует Крым.

На это обстоятельство обратили внимание пользователи украинского сегмента Facebook. "Ну, круто. Украинских детей учат, что Крыма не существует", — написал Роман Пелех. Другие комментаторы поддержали его, отметив, что необходимо обратиться к британской компании за разъяснениями. "Бойкотировать надо такие игрушки", — отметил один из них.

"Такое преступление не может обойтись одним лишь постом! Спасибо всем неравнодушным. Сам мимо похожих вбросов мимо не прохожу", — написал Тарас Крижаневский.

Примечательно, что комментаторов возмутил не факт отсутствия Крымского полуострова на карте, а то, что создатели игры не изобразили его частью Украины.