Трамп засомневался, что Опра Уинфри будет баллотироваться в президенты

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сомневается, что известная телеведущая Опра Уинфри будет баллотироваться на пост главы государства в 2020 году.

Уинфри в минувшее воскресенье выступила в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". После ее выступления ряд американских СМИ написали, что Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году, что, впрочем, она не подтвердила.

В Белом доме вскоре сообщили, что Трамп вновь будет баллотироваться в 2020 году.

"С Опрой было бы весело… Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я хорошо ее знаю", — заявил Трамп во вторник журналистам.

Действующий президент США ранее сам много лет работал телеведущим. Он признался, что "Опра мне нравится".

Опра Уинфри является сторонницей Демократической партии США, а Трамп представляет Республиканскую партию.