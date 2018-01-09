Запад "выпустил джинна", передав технологии террористам, считает Клинцевич

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад "выпустил джинна из бутылки", передав террористам технологии для совершения атаки на российские объекты с помощью ударных беспилотников, причастность США к этому все более очевидна, заявил РИА Новости во вторник первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Заявление представителя Пентагона насчет легкой доступности технологий, использованных для совершения атаки БПЛА на российскую базу в Сирии, рассчитано на обычных людей, знакомых с беспилотниками лишь по картинкам с телевизионного экрана. Для специалиста это очевидный блеф. Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке", — сказал сенатор.

Но выполнение подобных операций требует наличия не только соответствующих технологий, подчеркнул он. "Почти уверен, что пусками БПЛА руководили специальные инструкторы. Террористы сами бы не справились. Продолжаю утверждать, что дело не обошлось без спецслужб США. По "чистой случайности" в этом районе более четырех часов барражировал американский разведывательный самолет", — отметил законодатель.

По мнению Клинцевича, наверное, уже нет смысла обвинять США в нарушении каких-то моральных норм в межгосударственных отношениях. "Это, что называется, пройденный этап", — сказал политик.

"Вопрос стоит в значительно более жесткой плоскости. Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают", — заключил Клинцевич.

Минобороны России ранее, комментируя слова представителя Пентагона о том, что технологии, использованные в ходе атаки беспилотников террористов 6 января на российские военные объекты в Сирии, "легко доступны на открытом рынке", подчеркнули, что в заявлении российского военного ведомства ранее намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях. По данным МО РФ, для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, нужно иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Кроме того, получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко "не каждому под силу". Также в период атаки террористов над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", сообщили в Минобороны РФ.