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Запад "выпустил джинна", передав технологии террористам, считает Клинцевич

20:5909.01.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фотоЧлен комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Запад "выпустил джинна из бутылки", передав террористам технологии для совершения атаки на российские объекты с помощью ударных беспилотников, причастность США к этому все более очевидна, заявил РИА Новости во вторник первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Минобороны заметило самолет-разведчик США во время атаки на Хмеймим

"Заявление представителя Пентагона насчет легкой доступности технологий, использованных для совершения атаки БПЛА на российскую базу в Сирии, рассчитано на обычных людей, знакомых с беспилотниками лишь по картинкам с телевизионного экрана. Для специалиста это очевидный блеф. Не удивлюсь, если завтра кто-то в США заявит, что и атомную бомбу можно приобрести на свободном рынке", — сказал сенатор.

Но выполнение подобных операций требует наличия не только соответствующих технологий, подчеркнул он. "Почти уверен, что пусками БПЛА руководили специальные инструкторы. Террористы сами бы не справились. Продолжаю утверждать, что дело не обошлось без спецслужб США. По "чистой случайности" в этом районе более четырех часов барражировал американский разведывательный самолет", — отметил законодатель.

По мнению Клинцевича, наверное, уже нет смысла обвинять США в нарушении каких-то моральных норм в межгосударственных отношениях. "Это, что называется, пройденный этап", — сказал политик.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дроны на службе террористов: Россия предупреждает об опасности

"Вопрос стоит в значительно более жесткой плоскости. Передав террористам новейшие технологии прямо или через посредников, США выпустили джина из бутылки. Технологии – не деньги: если их получают, то обратно не отдают", — заключил Клинцевич.

Минобороны России ранее, комментируя слова представителя Пентагона о том, что технологии, использованные в ходе атаки беспилотников террористов 6 января на российские военные объекты в Сирии, "легко доступны на открытом рынке", подчеркнули, что в заявлении российского военного ведомства ранее намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях. По данным МО РФ, для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, нужно иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Кроме того, получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко "не каждому под силу". Также в период атаки террористов над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом разведывательный самолет ВМС США "Посейдон", сообщили в Минобороны РФ.

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В мире
Комментарии
17 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Дмитрий Широков
Дык не надо постоянно оглядываться и спрашивать паспорт у джинна, как это часто пугливо делают наши.
Рецепт очевиден: одно ракетное попадание в склад джинновых бутылок... после чего несколько джиннов в звёздной одежде переселятся из круглых сосудов в цинковые кубические ))
ну и потом такой же ответ Госдепу: "Во всём виноват Али Баба, неизвестно с какой пещеры".

P.S.: несколько бутылок можно открыть в Афгане, чтоб тамошний американский контингент тоже познакомился с нечистой силой )
21:26
09.01.2018
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Владимир Никольский
Америка атакует наши базы в Хмеймимом с помощью ИГИЛ это очевидно.
21:30
09.01.2018
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