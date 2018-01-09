Силовики 54 раза нарушили "новогоднее перемирие", заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 янв — РИА Новости. Украинские силовики 54 раза нарушили режим прекращения огня с начала действия "новогоднего" перемирия, установленного с 23 декабря, заявили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По словам представителя ДНР в СЦКК, по территории самопровозглашенной республики выпустили почти 140 мин калибром 120 и 82 миллиметра, около 800 гранат и 173 боеприпаса из вооружения БМП и БТР. Обстрелы повредили два дома в Донецке.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины также использовали стрелковое оружие. Огонь при этом велся сразу в двух направлениях — горловскому и донецкому.

Российские представители СЦКК в конце прошлого года покинули Донбасс, мотивировав это тем, что украинская сторона мешала работе офицеров. В Киеве такие обвинения назвали "провокацией".

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске 20 декабря согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам.